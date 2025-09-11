  • Спортс
  Постекоглу о работе в «Ноттингеме»: «Я брал трофеи на протяжении всей карьеры. Возможно, мне придется выиграть в первый же год, чтобы получить право на второй»
Постекоглу о работе в «Ноттингеме»: «Я брал трофеи на протяжении всей карьеры. Возможно, мне придется выиграть в первый же год, чтобы получить право на второй»

Эндж Постекоглу допустил, что ему нужно будет завоевать трофей уже в этом сезоне.

«В первом сезоне в одном из клубов я выиграл два трофея. В «Селтике» я сделал золотой дубль в первом сезоне. Разумеется, я на это способен. Возможно, мне придется [выиграть трофей], чтобы получить право на второй сезон в этом клубе.

Я уже говорил, что именно этого я и хочу. Я хочу завоевывать трофеи. Я делал это на протяжении всей своей карьеры и хочу постараться сделать и здесь.

Каждый клуб хочет преуспевать, но здесь эти амбиции подкрепляются действиями с тех пор, как этот президент взял бразды правления. Условия идеальны для меня», – сказал экс-тренер «Тоттенхэма», возглавивший «Ноттингем Форест».

