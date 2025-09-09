«Ноттингем» уволил Нуну. Моуринью – 2-й фаворит на назначение в «Форест» после Постекоглу, Тедеско – 3-й у букмекеров

«Ноттингем Форест» объявил об отставке Нуну Эшпириту Санту.

Главным фаворитом на замену Санту считается экс-тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу (2.00).

Вторым у букмекеров идет Жозе Моуринью (3.00), недавно уволенный из «Фенербахче». Топ-3 замыкает бывший тренер «Спартака» и сборной Бельгии Доменико Тедеско – 10.00.

В нынешнем сезоне «Форест» набрал четыре очка в трех матчах Премьер-лиги и идет 10-м в турнирной таблице.