«Ноттингем» назначит Постекоглу в течение суток. Клуб отправил в отставку Нуну
Эндж Постекоглу в скором времени возглавит «Ноттингем Форест».
Клуб ранее отправил в отставку Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера «в связи с недавними обстоятельствами». Португалец заявлял об ухудшении отношений с владельцем «Ноттингема» Евангелосом Маринакисом.
По информации The Athletic, Постекоглу сменит Нуну на посту тренера «Форест». О назначении австралийского специалиста будет объявлено в ближайшие 24 часа.
Постекоглу был уволен из «Тоттенхэма» минувшем летом. Он возглавлял «шпор» с 2023 года и в прошлом сезоне выиграл с клубом Лигу Европы.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Athletic
