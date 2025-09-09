«Ноттингем» назначит Постекоглу в течение суток. Клуб отправил в отставку Нуну

Эндж Постекоглу в скором времени возглавит «Ноттингем Форест».

Клуб ранее отправил в отставку Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера «в связи с недавними обстоятельствами». Португалец заявлял об ухудшении отношений с владельцем «Ноттингема » Евангелосом Маринакисом.

По информации The Athletic, Постекоглу сменит Нуну на посту тренера «Форест». О назначении австралийского специалиста будет объявлено в ближайшие 24 часа.

Постекоглу был уволен из «Тоттенхэма » минувшем летом. Он возглавлял «шпор» с 2023 года и в прошлом сезоне выиграл с клубом Лигу Европы.