Дегтярев подтвердил, что Фурсенко стал его советником: «Мой большой друг, мощнейший функционер, целая энциклопедия. Он презентовал мне очень хороший проект с протезированием»
Михаил Дегтярев подтвердил назначение Сергея Фурсенко своим советником.
Ранее сообщалось, что экс-президент РФС и «Зенита» Фурсенко стал советником министра спорта РФ.
– Сергей – это мой большой и друг, и мощнейший функционер. Я его взял на общественных началах.
Он презентовал мне очень хороший проект, связанный с протезированием. И его мы использовали в рамках ралли «Шелковый путь». Ребята с протезами на мотоцикле прошли весь путь. Это сделал Сергей Фурсенко и его команда.
– Вы взяли его советником по футбольным вопросам?
– Его голова – это целая энциклопедия. Он и протезами занимается, и в футболе. Поэтому – да, подтверждаю информацию, – сказал Дегтярев.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
