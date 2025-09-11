Дегтярев подтвердил, что Фурсенко стал его советником: «Мой большой друг, мощнейший функционер, целая энциклопедия. Он презентовал мне очень хороший проект с протезированием»

Михаил Дегтярев подтвердил назначение Сергея Фурсенко своим советником.

Ранее сообщалось , что экс-президент РФС и «Зенита » Фурсенко стал советником министра спорта РФ.

– Сергей – это мой большой и друг, и мощнейший функционер. Я его взял на общественных началах.

Он презентовал мне очень хороший проект, связанный с протезированием. И его мы использовали в рамках ралли «Шелковый путь». Ребята с протезами на мотоцикле прошли весь путь. Это сделал Сергей Фурсенко и его команда.

– Вы взяли его советником по футбольным вопросам?

– Его голова – это целая энциклопедия. Он и протезами занимается, и в футболе. Поэтому – да, подтверждаю информацию, – сказал Дегтярев.