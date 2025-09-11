ЦСКА заплатит 6,2 млн долларов за Кармо, «Сан-Паулу» получит 25% от перепродажи. Вингер проходит медосмотр в Москве (Иван Карпов)
Вингер «Сан-Паулу» Энрике Кармо проходит медосмотр в ЦСКА.
18-летний бразилец сейчас находится в Москве. После медосмотра он подпишет контракт до 2030 года.
ЦСКА заплатит 6,2 миллиона долларов за Кармо. «Сан-Паулу» получит 25% от перепродажи игрока, сообщает Иван Карпов.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
