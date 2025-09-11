  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • ЦСКА заплатит 6,2 млн долларов за Кармо, «Сан-Паулу» получит 25% от перепродажи. Вингер проходит медосмотр в Москве (Иван Карпов)
24

ЦСКА заплатит 6,2 млн долларов за Кармо, «Сан-Паулу» получит 25% от перепродажи. Вингер проходит медосмотр в Москве (Иван Карпов)

Вингер «Сан-Паулу» Энрике Кармо проходит медосмотр в ЦСКА.

18-летний бразилец сейчас находится в Москве. После медосмотра он подпишет контракт до 2030 года.

ЦСКА заплатит 6,2 миллиона долларов за Кармо. «Сан-Паулу» получит 25% от перепродажи игрока, сообщает Иван Карпов.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?33768 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoСан-Паулу
возможные трансферы
logoЦСКА
деньги
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Бразилия
Иван Карпов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кармо перед трансфером в ЦСКА: «Алвес подробно рассказал мне о клубе, очень хорошо отозвался о Москве»
14вчера, 05:59
Энрике Кармо: «Жду с нетерпением возможности играть в ЦСКА. Это отличный клуб»
6вчера, 04:58
Вингер «Сан-Паулу» Кармо прибыл в Москву для завершения трансфера в ЦСКА
58вчера, 04:43Фото
ЦСКА за 6+1 млн долларов покупает 18-летнего вингера «Сан-Паулу» Кармо (Lance)
1509 сентября, 04:23
Главные новости
Пресс-служба сборной России после слов Дегтярева о Семаке: «Знакомьтесь, капитан сборной, взявшей бронзу Евро-2008»
32 минуты назадВидео
Рязанцев о россиянах в Европе: «Зачем ехать туда, где платят меньше? Если в Бразилии через пару лет подрастут зарплаты, то оттуда никто не будет уезжать»
1319 минут назад
«Челси» ожидает штрафа, а не спортивных санкций от FA за нарушения регламента при Абрамовиче
628 минут назад
Баллак о фаворитах ЛЧ: «Барса» – сильная команда с подходящим тренером, и «ПСЖ», ставший топовым с Энрике. «Реал» и «Сити» – не главные, «Бавария» тоже скорее претендент»
933 минуты назад
Росавиация открыла аэропорт Краснодара. «Краснодар» впервые с 2022 года сможет летать на гостевые матчи из своего города
3044 минуты назад
Тиаго Алькантара вернулся в «Барселону». В штабе Флика он сосредоточится на тактике и подготовке к тренировкам
1156 минут назадФото
Рабинер о словах Дегтярева про Семака и Карпина: «Министра совсем понесло. Надо бы уточнить у товарища: кто такие Яшин, Харламов? Третьяка-то с Фетисовым по органам власти должен знать»
58сегодня, 13:17
Баллак о том, что Виртц не перешел в «Баварию»: «Был ли смысл оставаться в Германии еще на 2-3 года? АПЛ давно обошла Бундеслигу, которая уже не так привлекательна для топ-игроков»
15сегодня, 13:12
Йылдыз – лучший игрок Серии А в августе
12сегодня, 12:50
Пресс-служба Кубка России после слов Дегтярева: «Семак – один из трех людей, выигравших Кубок в качестве игрока и тренера. Просто знайте»
64сегодня, 12:39
Ко всем новостям
Последние новости
Де Блекере и Кульбаков вошли в состав ЭСК РФС
29 минут назад
Пивоваров о книгах для игроков: «Динамо» предвосхитило эту инициативу. Интеллектуальное развитие футболистов – один из приоритетов, особенно в академии»
11 минут назад
«Аль-Вахда» хочет арендовать Гуарирапу у «Сочи» с правом выкупа за 4 млн евро (Metaratings)
121 минуту назад
Григорьянц о Кордобе: «Дисквалификация до двух матчей не подлежит обжалованию. «Краснодар» не может подать апелляцию»
222 минуты назад
Мбаппе и Дембеле – самые дорогие игроки Фэнтези ЛЧ-2025/26 на Спортсе’‘
30 минут назадФэнтези
Павлюченко против потолка зарплат в РПЛ: «Министр правильно сказал, не надо его вводить. Надоели разговоры, что футболисты больше всех получают, оставьте их в покое»
232 минуты назад
Карапузов перешел из «Пари НН» в «Урал» на правах аренды до конца сезона
255 минут назад
Хаманн о Кейне: «Есть вероятность, что он уйдет после ЧМ и вернется в АПЛ. У «Баварии» сейчас нет замены, потому что Вольтемаде не пришел, а Джексон только в аренде»
сегодня, 13:26
«Сочи» ведет переговоры с экс-вратарем «Крыльев» Ломаевым («Чемпионат»)
2сегодня, 13:24
«Динамо» Махачкала подписало Миру из «Тонделы». Контракт 22-летнего форварда – до 2029-го
1сегодня, 13:24