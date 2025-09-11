ЦСКА заплатит 6,2 млн долларов за Кармо, «Сан-Паулу» получит 25% от перепродажи. Вингер проходит медосмотр в Москве (Иван Карпов)

Вингер «Сан-Паулу» Энрике Кармо проходит медосмотр в ЦСКА.

18-летний бразилец сейчас находится в Москве. После медосмотра он подпишет контракт до 2030 года.

ЦСКА заплатит 6,2 миллиона долларов за Кармо. «Сан-Паулу » получит 25% от перепродажи игрока, сообщает Иван Карпов .