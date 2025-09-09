ЦСКА за 6+1 млн долларов покупает 18-летнего вингера «Сан-Паулу» Кармо (Lance)

ЦСКА согласовал трансфер вингера «Сан-Паулу» Энрике Кармо.

Армейцы заплатят за 18-летнего бразильца 6 млн долларов и еще 1 млн – в виде бонусов. С самим Кармо будет подписан 3-летний контракт.

Сегодня игрок должен прибыть в Москву для завершения сделки.

Ранее Кармо продлил соглашение с «Сан-Паулу » до 2028 года с отступными в размере 65 млн евро. Его также хотели приобрести ПСВ и «Шахтер», но предложение армейцев оказалось более выгодным.

У Кармо есть опыт выступлений за сборную Бразилии U16. В 13 матчах текущего сезона во всех турнирах, в том числе в молодежном чемпионате Бразилии, на счету футболиста 3 гола и 1 ассист.