  • Кармо перед трансфером в ЦСКА: «Алвес подробно рассказал мне о клубе, очень хорошо отозвался о Москве»
1

Кармо перед трансфером в ЦСКА: «Алвес подробно рассказал мне о клубе, очень хорошо отозвался о Москве»

Энрике Кармо рассказал о дружбе с хавбеком ЦСКА Матеусом Алвесом.

Сегодня вингер «Сан-Паулу» прибыл в Москву для завершения трансфера в армейский клуб.

«У меня есть друг Алвес, который уже играет здесь некоторое время, и я поговорил с ним. Он очень подробно рассказал мне о клубе, очень хорошо отозвался о городе. Так что это один из моих друзей, которые у меня здесь есть. Очень рад, что могу приехать, чтобы играть с ним сейчас – в этой новой главе моей жизни.

Из команды я знаю бразильских игроков Алеррандро, Мойзеса, Алвеса. Очень хочу играть вместе с ними», – сказал Кармо.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?26319 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Р-Спорт»
