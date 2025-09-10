Кармо перед трансфером в ЦСКА: «Алвес подробно рассказал мне о клубе, очень хорошо отозвался о Москве»
Энрике Кармо рассказал о дружбе с хавбеком ЦСКА Матеусом Алвесом.
Сегодня вингер «Сан-Паулу» прибыл в Москву для завершения трансфера в армейский клуб.
«У меня есть друг Алвес, который уже играет здесь некоторое время, и я поговорил с ним. Он очень подробно рассказал мне о клубе, очень хорошо отозвался о городе. Так что это один из моих друзей, которые у меня здесь есть. Очень рад, что могу приехать, чтобы играть с ним сейчас – в этой новой главе моей жизни.
Из команды я знаю бразильских игроков Алеррандро, Мойзеса, Алвеса. Очень хочу играть вместе с ними», – сказал Кармо.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости