Энрике Кармо: «Жду с нетерпением возможности играть в ЦСКА. Это отличный клуб»
Энрике Кармо поделился ожиданиями от перехода в ЦСКА.
Сегодня 18-летний вингер «Сан-Паулу» прибыл в Москву для завершения трансфера в армейский клуб.
«Я очень рад быть здесь. Это мой первый визит в Россию, и я с нетерпением жду возможности играть в ЦСКА.
Я действительно счастлив быть здесь и уверен, что это будет хорошим началом для меня, это отличный клуб», — сказал Кармо.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Р-Спорт»
