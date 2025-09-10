Энрике Кармо: «Жду с нетерпением возможности играть в ЦСКА. Это отличный клуб»

Энрике Кармо поделился ожиданиями от перехода в ЦСКА.

Сегодня 18-летний вингер «Сан-Паулу » прибыл в Москву для завершения трансфера в армейский клуб.

«Я очень рад быть здесь. Это мой первый визит в Россию, и я с нетерпением жду возможности играть в ЦСКА .

Я действительно счастлив быть здесь и уверен, что это будет хорошим началом для меня, это отличный клуб», — сказал Кармо.