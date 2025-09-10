5

Энрике Кармо: «Жду с нетерпением возможности играть в ЦСКА. Это отличный клуб»

Энрике Кармо поделился ожиданиями от перехода в ЦСКА.

Сегодня 18-летний вингер «Сан-Паулу» прибыл в Москву для завершения трансфера в армейский клуб.

«Я очень рад быть здесь. Это мой первый визит в Россию, и я с нетерпением жду возможности играть в ЦСКА

Я действительно счастлив быть здесь и уверен, что это будет хорошим началом для меня, это отличный клуб», — сказал Кармо.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Р-Спорт»
ЦСКА улучшил предложение по Сенону, переговоры с «Бокой» близки к завершению. «Олимпиакос» решил не подписывать вингера после отказа аргентинцев продать его за 7 млн долларов (TyC Sports)
13вчера, 14:33
ЦСКА за 6+1 млн долларов покупает 18-летнего вингера «Сан-Паулу» Кармо (Lance)
146вчера, 04:23
«Аль-Ахли» перехватил Гонсалвеса у ЦСКА. Москвичи согласовали трансфер вингера «Фламенго» за 7 млн евро, но саудовцы предложили 9 млн и бонусы
5527 августа, 14:56
