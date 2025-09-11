CTA согласился с отменой гола Гюлера «Мальорке» в Ла Лиге из-за игры рукой. Мяч Феррана в 1-м туре после попадания мячом в голову Раильо засчитан ошибочно

Судейский корпус Испании признал, что гол Феррана «Мальорке» засчитан ошибочно.

«Барселона » обыграла «Мальорку» 16 августа 1-м туре Ла Лиги (3:0). На 23-й минуте матча Ламин Ямаль нанес удар из-за пределов штрафной, попав в голову Антонио Раильо , защитник «Мальорки» упал на газон и не поднимался. Ферран Торрес подхватил мяч и забил дальним ударом, главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро засчитал гол .

«Правила предельно ясны. В случае травмы головы игрок в приоритете. При подозрении на сотрясение мозга судья должен немедленно остановить игру. Удар требовал немедленной остановки матча. Только в том случае, если бы гол был забит сразу после удара, он был бы засчитан. Таким образом, правильным решением было бы остановить игру», – сказала представитель Технического комитета судей Испании (CTA) Марта Фриас.

Также CTA признал ошибочно засчитанным гол Джулиано Симеоне в матче «Атлетико» и «Алавеса» (1:1), уствновив, что ВАР не увидел, что форвард находился в офсайде. При этом комитет поддержал отмену гола Гюлера в матче «Реала» и «Мальорки» (2:1) в 3-м туре чемпионата Испании.

«В этом эпизоде, несмотря на то, что это второй удар, учитывая коротий промежуток времени и характер происходящего, это часть того же действия. Отмена гола – правильное решение», – заявила Фриас.

«Реал» недоволен судейством в Ла Лиге. «Мадрид» возмущен отменой гола Гюлера и считает, что в пользу «Барсы» и «Атлетико» совершены «явные ошибки» (ESPN)