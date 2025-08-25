  • Спортс
  • Матч «Балтика» – ЦСКА обслужит Танашев, игру «Спартака» и «Пари НН» – Зияков, «Зенита» и «Оренбурга» – Цыганок
РФС назвал судей игр 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

26 августа (вторник)

«Оренбург» – «Зенит»: судья – Сергей Цыганок. Помощники судьи – Варанцо Петросян, Александр Туркин; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Владимир Казьменко.

«Спартак» – «Пари НН»: судья – Ранэль Зияков. Помощники судьи – Денис Петров, Евгений Синянский; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Алексей Резников.

«Ахмат» – «Рубин»: судья – Евгений Кукуляк. Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Сергей Зуев.

27 августа (среда)

«Крылья Советов» – «Динамо» Москва: судья – Павел Шадыханов. Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Николай Иванов.

«Сочи» – «Краснодар»: судья – Михаил Черемных. Помощники судьи – Андрей Филипкин, Екатерина Курочкина; резервный судья – Вера Опейкина; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Олег Соколов.

«Ростов» – «Динамо» Махачкала: судья – Иван Сараев. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Альмир Хатмуллин; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Балтика» – ЦСКА: судья – Инал Танашев. Помощники судьи – Адлан Хатуев, Хамид Талаев; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Владимир Москалев; инспектор – Эдуард Малый.

28 августа (четверг)

«Локомотив» – «Акрон»: судья – Юрий Карпов. Помощники судьи – Александр Богданов, Алексей Ермилов; резервный судья – Алексей Сухой; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Андрей Иванов.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт РФС
