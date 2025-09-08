Романцев против обязательных рукопожатий с арбитрами: «Тренеру подобная процедура не всегда приятна – прошлые обиды за проколы рефери долго остаются незаживающей раной»

Олег Романцев оценил введение предматчевых рукопожатий тренеров с судьями в РПЛ.

— Не совсем понятно, почему в этом сезоне арбитров обязали подходить к тренерам и на камеру жать им руки. Почему бы не ввести еще обязательные рукопожатия тренеров с арбитрами и после матча? Или при нынешнем уровне судейства это слишком рискованно?

— Я тоже удивлен. Я перед играми, случалось, приветствовал арбитров, желая им хорошей работы. Но делалось это в подтрибунном помещении, искренне, по-дружески. Сейчас же перед стартовым свистком судьи бегут с поля к скамейке каждой из команд для обязательного протокольного рукопожатия. Хотя, уверен, тренеру подобная процедура не всегда приятна. Ведь прошлые обиды за проколы рефери долго остаются незаживающей раной.

Вот представьте, что бы чувствовал я, если бы мне надо было после игры пожимать руку арбитру, который убил «Спартак » в полуфинале Кубка кубков с «Антверпеном»?

Что касается послематчевых рукопожатий, то, на мой взгляд, это будет уже перебор. Почему? Да вы в своем вопросе на него сами и ответили. У нас же редкий матч обходится без непонятных судейских решений. Возьмите скандал в игре ЦСКА с «Краснодаром » из-за удаления Кордобы. Возмущение Мусаева с Челестини мне очень понятно. Но о судействе говорить не буду — надоело! Да и без толку!

Тренеру нужно время, чтобы остыть от игры, разобрать ее, понять природу судейских странностей. А в горячке арбитру он может такого наговорить, что в следующем матче будет руководить командой с трибуны. Так что после свистка лучше расставаться, как говорят в народе, по-английски — и не искушать судьбу.

Но все-таки хочется верить, что наступят такие времена, когда тренерам самим, а не по указке захочется благодарить арбитров за хорошую и честную работу, – сказал экс-тренер «Спартака».