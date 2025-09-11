  • Спортс
  • «Сочи» хочет подписать лучшего бомбардира «Леганеса» де ла Фуэнте. Испанцы против ухода форварда
3

«Сочи» хочет подписать лучшего бомбардира «Леганеса» де ла Фуэнте. Испанцы против ухода форварда

«Сочи» намерен подписать нападающего «Леганеса» Мигеля де ла Фуэнте.

Клуб Сегунды ведет борьбу за возвращение в Ла Лигу, поэтому не планирует расставаться с 26-летним испанцем, сообщает Sport24.

В текущем сезоне форвард забил 2 гола в 4 матчах Сегунды – лучший показатель в «Леганесе».

В прошлом сезоне в 34 играх Ла Лиги на счету де ла Фуэнте 1 мяч и 3 ассиста.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
