Салтыкова хотел арендовать «Сочи», но «Локомотив» отказал (Sport24)

«Локомотив» не отдал Никиту Салтыкова в аренду «Сочи».

По информации Sport24, сочинский клуб обсуждал с железнодорожниками возможность аренды полузащитника, однако москвичи дали понять, что не готовы отпускать игрока.

Салтыков перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в начале 2024 года, после чего сразу вернулся в самарский клуб на правах аренды на полгода.

В прошлом сезоне футболист принял участие в 11 матчах за «Локо » и отметился 1 ассистом. В текущем сезоне на его счету 5 матчей в Мир РПЛ и Кубке России.

Подробная статистика 21-летнего футболиста доступна по ссылке .