Трансфер Сори Каба в «Сочи» сорвался. Это совместное решение клуба и форварда (Sport24)

Сори Каба не перейдет в «Сочи».

Ранее сообщалось , что «Сочи » планировал арендовать 30-летнего гвинейского нападающего «Лас-Пальмаса » с выкупом за 1,5+ млн евро.

«Переход Сори Каба в «Сочи» сорвался. Игрок не поедет в Россию. Это было совместное решение и российского клуба, и самого футболиста», – сообщил источник, близкий к «Лас-Пальмасу».

В прошлом сезоне Каба играл за «Эльче» на правах аренды и забил 4 гола в 24 матчах Сегунды. Его подробная статистика – здесь .