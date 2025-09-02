Трансфер Сори Каба в «Сочи» сорвался. Это совместное решение клуба и форварда (Sport24)
Сори Каба не перейдет в «Сочи».
Ранее сообщалось, что «Сочи» планировал арендовать 30-летнего гвинейского нападающего «Лас-Пальмаса» с выкупом за 1,5+ млн евро.
«Переход Сори Каба в «Сочи» сорвался. Игрок не поедет в Россию. Это было совместное решение и российского клуба, и самого футболиста», – сообщил источник, близкий к «Лас-Пальмасу».
В прошлом сезоне Каба играл за «Эльче» на правах аренды и забил 4 гола в 24 матчах Сегунды. Его подробная статистика – здесь.
Да
Нет
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости