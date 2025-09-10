  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Солдатенков перейдет в «Сочи» из «Крыльев» за 100 млн рублей. Защитник подпишет контракт на 3 года (Иван Карпов)
5

Солдатенков перейдет в «Сочи» из «Крыльев» за 100 млн рублей. Защитник подпишет контракт на 3 года (Иван Карпов)

Александр Солдатенков перейдет в «Сочи».

В августе сообщалось, что «Крылья Советов» отказались продать Солдатенкова сочинцам за 100 млн рублей. Утверждалось, что самарский клуб отклонил предложение на этапе предварительных переговоров еще до получения официального запроса.

Теперь же клубы достигли соглашения о трансфере за ту же сумму, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Сегодня 28-летний защитник вылетит в Сочи, где подпишет контракт на 3 года.

Последние 5 лет Александр выступал за «Крылья Советов», с которыми южане сыграют в ближайшем туре Мир РПЛ в Самаре.

Футболист провел 269 матчей под руководством Игоря Осинькина, который тренировал «Крылья», а теперь работает в «Сочи». Тренер не задействовал чаще ни одного игрока, отмечает Карпов.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?28130 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Солдатенков
logoСочи
logoКрылья Советов
logoИгорь Осинькин
деньги
возможные трансферы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Крылья» не продали Солдатенкова в «Сочи» за 100 млн рублей. У защитника есть опция выкупа за 300 млн (Иван Карпов)
78 августа, 10:42
Солдатенков интересен «Рубину» и «Сочи». «Крылья» готовы рассмотреть предложения из-за высокой зарплаты защитника
517 июня, 18:14
Главные новости
Круговой записывал рэп-трек: «Друг говорит: «Сделаем хит, заколлабимся с Люсей Чеботиной». Записались, наложили биты, слушаем – полная хрень получилась»
410 минут назад
Губерниев об уголовном деле Смолова: «Не удивлюсь, если он сядет. Это случай из рубрики «Никогда такого не было и вот опять». Какая-то атмосфера вседозволенности»
1823 минуты назад
Мама Мбаппе: «Килиан страстно любит футбол, у него зависимость! Он много зарабатывает, но не иметь никакой личной жизни – это жертва»
928 минут назад
Мбаппе о том, что он еще не женился: «Каждый строит свою жизнь по-своему. Я исхожу из того, что футбол – вся моя жизнь, хочу извлечь максимум. Только будущее и Бог покажут, прав я или ошибаюсь»
1435 минут назад
Андрей Мостовой о школе: «В детстве воспринимал это как мучение, самое нелюбимое – зубрежка и домашнее задание. Но это не только уроки, но и подготовка ко взрослой жизни»
1059 минут назад
Экс-судья Кут обвинен в создании непристойного видео с ребенком самой серьезной категории – под нее подпадают ролики с изнасилованиями. Ранее он оскорблял Клоппа и употреблял кокаин
34сегодня, 12:12
Форвард «Ман Сити» Мармуш пропустит матч с «МЮ» из-за травмы колена
6сегодня, 11:58
Мама Мбаппе о Роналду: «Килиан был очарован им. Говорил: «Я португалец», ходил смотреть матчи Португалии и болеть за Криштиану»
15сегодня, 11:56
Данил Круговой: «Становиться отцом в 30 лет – не мое. Не хотел быть для ребенка старым скуфом. Я еще в детстве говорил маме, что в 18 лет у меня точно будут жена и дети, но не срослось»
77сегодня, 11:46
«Динамо» и Бителло продлили контракт до 2031-го. Объявят до матча со «Спартаком» («СЭ»)
19сегодня, 11:40
Ко всем новостям
Последние новости
Радимов о Батракове: «Только благодаря ему «Локомотив» находится рядом с тройкой и может за что-то бороться. Алексей больше, чем полкоманды»
115 минут назад
«Ротор» сыграет с «КАМАЗом». Волгоградцам нужна ваша поддержка в домашнем матче против челнинцев!
25 минут назадРеклама
ЦСКА интересовался Стассеном из «Сент-Этьена». Клуб отказался обсуждать трансфер форварда из-за политической обстановки («Чемпионат»)
939 минут назад
Симеоне о Ла Лиге: «Атлетико» пора победить. Мне не достаточно третьего места, это меня не радует»
848 минут назад
Барко – лучший игрок «Спартака» в августе. Аргентинец обогнал Мартинса на 1% в голосовании
3сегодня, 12:14
Булыкин о Баринове и «Локо»: «Агенты выкручивают руки клубу, когда у хороших игроков заканчивается контракт. Будет обидно, если он уйдет. Хочу, чтобы Дмитрий встал в один ряд с легендами клуба»
9сегодня, 12:04
Депутат Журова о драке Смолова: «Много вопросов. Известных людей всегда провоцируют – порой это делают, чтобы заработать. Мало ли, потерпевший мог подделать экспертизу»
8сегодня, 11:40
Тренер Исландии об отмене гола Гудьонсена: «Конате тяжеловес по сравнению с ним. Возможно, судья был прав, но я сказал ему, что это незначительное нарушение»
1сегодня, 11:32
О «Шахтере» снимут фильм в Голливуде. Его посвятят 2022 году и бесплатному уходу легионеров
11сегодня, 11:23
Пострадавший в драке со Смоловым об уголовном деле: «Я не подавал заявление и претензий к Федору у меня нет. Я вообще не в курсе – еще ничего не видел»
17сегодня, 11:16