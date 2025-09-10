Солдатенков перейдет в «Сочи» из «Крыльев» за 100 млн рублей. Защитник подпишет контракт на 3 года (Иван Карпов)

Александр Солдатенков перейдет в «Сочи».

В августе сообщалось , что «Крылья Советов» отказались продать Солдатенкова сочинцам за 100 млн рублей. Утверждалось, что самарский клуб отклонил предложение на этапе предварительных переговоров еще до получения официального запроса.

Теперь же клубы достигли соглашения о трансфере за ту же сумму, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Сегодня 28-летний защитник вылетит в Сочи, где подпишет контракт на 3 года.

Последние 5 лет Александр выступал за «Крылья Советов », с которыми южане сыграют в ближайшем туре Мир РПЛ в Самаре.

Футболист провел 269 матчей под руководством Игоря Осинькина , который тренировал «Крылья», а теперь работает в «Сочи ». Тренер не задействовал чаще ни одного игрока, отмечает Карпов.