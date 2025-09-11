Отец Мбаппе: «На стадионе порой хотелось придушить людей, оторвать головы, когда слышишь, как они обсуждают игру 12-летних детей»

Вилфрид Мбаппе высказался о воспитании сыновей.

– Вы не боялись, что из-за отсутствия строгости он (Килиан) будет не готов справляться с неудачами?

– Совсем нет. Потому что, когда все идет хорошо, я всегда думаю, что худшее еще может случиться. Мы всегда спрашивали себя: «Если все рухнет, сможешь ли ты это выдержать, принять?» Если да – тогда идем дальше.

Этан, когда захотел перейти в «ПСЖ», я должен был ему объяснить: «Люди будут видеть в тебе второго Килиана». Я сказал ему, что буду рядом 24 часа в сутки, но на поле выходишь именно ты. Если ты способен это выдержать – отлично.

Сидя на стадионе мне порой хотелось придушить людей. Когда слышишь, как взрослые обсуждают игру 12-летних детей…

В выездных матчах люди приходили не на юных игроков «ПСЖ», они приходили посмотреть на Этана Мбаппе. Я слышал некоторых и хотел им головы оторвать. А он мне говорил: «Но ведь мы счастливы, папа, правда?» – сказал отец Килиана и Этана Мбаппе .

Младший брат Килиана Мбаппе 18-летний Этан выступает за «Лилль ».