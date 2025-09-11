  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Отец Мбаппе: «На стадионе порой хотелось придушить людей, оторвать головы, когда слышишь, как они обсуждают игру 12-летних детей»
3

Отец Мбаппе: «На стадионе порой хотелось придушить людей, оторвать головы, когда слышишь, как они обсуждают игру 12-летних детей»

Вилфрид Мбаппе высказался о воспитании сыновей.

– Вы не боялись, что из-за отсутствия строгости он (Килиан) будет не готов справляться с неудачами?

– Совсем нет. Потому что, когда все идет хорошо, я всегда думаю, что худшее еще может случиться. Мы всегда спрашивали себя: «Если все рухнет, сможешь ли ты это выдержать, принять?» Если да – тогда идем дальше.

Этан, когда захотел перейти в «ПСЖ», я должен был ему объяснить: «Люди будут видеть в тебе второго Килиана». Я сказал ему, что буду рядом 24 часа в сутки, но на поле выходишь именно ты. Если ты способен это выдержать – отлично.

Сидя на стадионе мне порой хотелось придушить людей. Когда слышишь, как взрослые обсуждают игру 12-летних детей…

В выездных матчах люди приходили не на юных игроков «ПСЖ», они приходили посмотреть на Этана Мбаппе. Я слышал некоторых и хотел им головы оторвать. А он мне говорил: «Но ведь мы счастливы, папа, правда?» – сказал отец Килиана и Этана Мбаппе

Младший брат Килиана Мбаппе 18-летний Этан выступает за «Лилль». 

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?30889 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: L’Équipe
logoКилиан Мбаппе
logoЛа Лига
logoлига 1 Франция
logoЭтан Мбаппе
болельщики
logoРеал Мадрид
детский футбол
logoЛилль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мбаппе о Зидане и сборной Франции: «Никто ему не откажет – только он сам может это сделать. Он единственный в истории французского футбола, у кого есть все права»
16сегодня, 20:28
Фаната «Овьедо» задержали за обезьянье уханье в адрес Мбаппе на матче с «Реалом». Ему грозит до трех лет тюрьмы
46сегодня, 17:40
Мбаппе о суде с «ПСЖ» за 55 млн евро: «Это единственный способ получить то, что я заработал в поте лица. Еще до ухода я понял, что мне не заплатят – мог бы устроить скандал, но это того не стоит»
24сегодня, 16:38
Симеоне назвал Альвареса лучшим футболистом современности, выбирая из списка. Тренер «Атлетико» поставил форварда выше Винисиуса, Мбаппе, Ямаля, Беллингема, Салаха, Холанда
30сегодня, 15:55
Главные новости
Ямаль, Мбаппе, Холанд – кого из топов возьмете на первый тур Основы ЛЧ?
48 минут назадТесты и игры
Гришин об уголовном деле Смолова за драку: «Он уже два раза извинился. Для чего это раздувать сейчас? Жалко парня»
1950 минут назад
Шансы «Интера» выиграть Серию А – 25,6%, «Ювентуса» – 18,2%, «Наполи» – 17,4%, «Ромы» – 13,3%, «Милана» – 11,3% (CIES)
11сегодня, 21:05
Гендиректор «Акрона» об ужесточении лимита: «К легионерам клубы вынуждены обращаться, потому что некого приглашать. Если искусственно ставить россиянина, сильнее он не станет»
10сегодня, 20:47
Андрей Мостовой об инвестициях: «В основном недвижимость – разбираюсь хорошо, брокеры у меня есть. Пытаюсь развиваться, чтобы после карьеры себя уверенно чувствовать»
43сегодня, 20:45
Мбаппе о Зидане и сборной Франции: «Никто ему не откажет – только он сам может это сделать. Он единственный в истории французского футбола, у кого есть все права»
16сегодня, 20:28
Как спортсмены вообще учатся в школе? Сборник историй
сегодня, 20:00Спецпроект
Онана оттолкнул фаната, уходя с поля после 0:1 с Кабо-Верде. После этого во вратаря Камеруна и «МЮ» бросили бутылку
16сегодня, 19:47Фото
Глава CBF о 0:1 с Боливией: «Бразилия играла против судей, полиции и болбоев. Это абсурд, такого отношения при игре на высоте 4000 метров не должно быть»
16сегодня, 19:32
Канчельскис за назначение Мостового в «Спартак»: «Я уже давно это говорю! Он спартаковец, имеет опыт»
80сегодня, 19:12
Ко всем новостям
Последние новости
Шабаров о России U21: «Мы бы поборолись с любой командой на крупном турнире. Как игра с условной Францией и Италией сложится, покажет только конкретный матч»
149 минут назад
Леау готов играть на позиции центрфорварда в «Милане»: «Я бы мог больше забивать. Аллегри знает, как меня использовать»
258 минут назад
Джердан Шакири: «Гвардиола – лучший тренер в плане тактики в моей карьере. Из партнеров лучшим назову Рибери – он был неистов. А какой дриблинг»
3сегодня, 21:37
Адли перешел в «Аль-Шабаб» из «Милана» за 8 млн евро
сегодня, 21:13Фото
Раков об уходе отца из семьи: «Просто ушел и все – больше не знал о нем и до сих пор не знаю. Мама и бабушка многое рассказали – после этого желание сразу отпало»
3сегодня, 21:01
Рабьо попрощался с фанатами «Марселя»: «С первого дня вы приняли меня, несмотря на мое прошлое в «ПСЖ». Было удовольствием защищать цвета «Олимпика»
1сегодня, 20:38
Сафонов о французском языке: «Одно из разочарований – жалюзи. Jalousie переводится как «ревность». Но в голове складывается картинка, почему слово закрепилось за шторами»
13сегодня, 20:15
Корзину яиц вручили хавбеку «Кристалл-МЭЗТ» Нартову как лучшему игроку матча с тамбовским «Спартаком» в Кубке
5сегодня, 20:07Фото
«Аль-Иттихад» купил 20-летнего защитника сборной Сербии Симича у «Андерлехта» за 21 млн евро с учетом бонусов. Контракт – на 4 года
5сегодня, 19:58
Селюк против ужесточения лимита: «В России это только ослабит клубы. Эксперты дают Дегтяреву неточные данные, в футболе они не разбираются»
13сегодня, 19:47