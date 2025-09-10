Фаната «Овьедо» задержали за обезьянье уханье в адрес Мбаппе на матче с «Реалом». Ему грозит до трех лет тюрьмы

  • Спортс
16

Фаната «Овьедо» арестовали за расизм в отношении Килиана Мбаппе.

24 августа «Реал» обыграл «Овьедо» на выезде в матче 2-го тура Ла Лиги (3:0).

Как сообщает Marca со ссылкой на главное управление полиции Астурии, задержанный болельщик «Овьедо» изображал обезьяну жестами и звуками после гола Мбаппе на 37-й минуте матча. После матча об инциденте сообщила Профессиональная футбольная лига (LFP), предупредив, что кадры распространились по телевидению и в соцсетях. Нарушителя удалось опознать благодаря видеозаписям.

После дачи показаний в полицейском участке задержанный болельщик был доставлен в суд. В качестве меры наказания был предложен штраф в размере от 60 000 до 650 000 евро, предусмотренный Законом о борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте, а также запрет на посещение спортивных мероприятий. О расследовании также сообщили в прокуратуру по уголовным делам в защиту равенства и борьбы с дискриминацией – согласно уголовному законодательству, за данное нарушение может грозить до трех лет тюрьмы.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
дискриминация
logoКилиан Мбаппе
logoРеал Овьедо
болельщики
происшествия
logoЛа Лига
