Мбаппе о суде с «ПСЖ» за 55 млн евро: «Это единственный способ получить то, что я заработал в поте лица. Еще до ухода я понял, что мне не заплатят – мог бы устроить скандал, но это того не стоит»

Килиан Мбаппе объяснил, почему решил судиться с «ПСЖ».

Напомним, нападающий сборной Франции, бесплатно перешедший в «Реал» летом 2024 года, требует от парижского клуба 55 млн евро невыплаченной зарплаты и бонусов.

«Это принадлежит мне по праву, согласно трудовому законодательству. Процесс оставлял впечатление, будто я хотел навредить «ПСЖ». Я подписал контракт. Я просто хотел, чтобы мне заплатили.

Я ничего не имею против «ПСЖ», я люблю этот клуб, у меня там друзья. Но это единственный способ получить то, что мне причитается, то, что я заработал в поте лица. Нравится вам это или нет, но это в любом случае работа.

Еще будучи в «ПСЖ» я знал, что мне не заплатят. Когда деньги не поступают, вы это замечаете. Я мог бы устроить скандал еще до ухода, но я сказал себе, что оно того не стоит. Но когда вы видите, что вам не платят, через какое-то время приходится реагировать. Но вы быстро превращаетесь в разгневанного бывшего... Если бы все можно было уладить в кабинетах, я бы ушел с выплаченной зарплатой, и этой истории ни за что бы не случилось», – сказал Мбаппе.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: L’Equipe
