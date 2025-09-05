  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Романцев о Мостовом-тренере: «Если кто-то рискнет его пригласить, это будет бомба! Нужное образование он уже получил, а опыта и знания тонкостей игры у него на троих хватит»
43

Романцев о Мостовом-тренере: «Если кто-то рискнет его пригласить, это будет бомба! Нужное образование он уже получил, а опыта и знания тонкостей игры у него на троих хватит»

Олег Романцев считает, что Александр Мостовой был бы успешен на тренерском посту.

Недавно у Мостового в очередной раз спросили, почему он не хочет стать тренером. Александр ответил, что всегда этого хотел. Но заметил, что в силу своего характера привык говорить то, что думает. А это, как известно, нравится не всем. Зная лучше других своего воспитанника, скажите: каким вам видится его будущее? И появится ли все-таки в нашем футболе тренер Мостовой?

– Честно говоря, не знаю. Мы с Сашей часто общаемся – вместе ходим на падел-теннис, ездим на разные турниры. И он везде в центре внимания. Вокруг него народ, шум, смех, разговоры – настоящий заводила. Может, организовывать такие встречи, фестивали и есть его истинное призвание?

Но если кто-то рискнет все-таки пригласить Мостового работать с командой, то, поверьте, это будет бомба! Нужное образование он уже получил. А футбольного опыта и знания тонкостей игры у него на троих хватит. Да и в Европе его помнят и следят за Царем, как его окрестили болельщики в Испании. Поверьте, в тренерской работе авторитет особенно важен.

Что касается характера, который может кому-то не нравиться из-за стремления говорить в глаза, то это отличало и таких больших специалистов, как Бесков, Лобановский, Газзаев. Но они никогда от себя не отступали и добивались громких побед.

Так что я в Сашку верю. И очень хотел бы видеть его тренером таким же мудрым и отчаянным, каким он был на поле, – сказал бывший главный тренер «Спартака». 

Нули России с Иорданией – как вам?18663 голоса
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Мостовой
logoОлег Романцев
logoСпартак
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Газзаев
logoВалерий Лобановский
logoКонстантин Бесков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Мостовой о 0:0 с Иорданией: «Если соперник посильнее Брунея, у России уже проблемы. Совмещение непозволительно, но сейчас кому какая разница, есть результат или нет?»
144 сентября, 20:57
Мостовой об Угальде и ЦСКА: «Этот трансфер был бы не в их стиле – они умеют находить ребят за копейки и развивать их. Не вижу смысла «Спартаку» продавать Манфреда конкуренту»
114 сентября, 15:35
Мостовой об ужесточении лимита: «Паспорт в футбол не играет. Кто сильнее, тот и выходит. Если русский хорош – он играет, если плохой – сидит в запасе»
104 сентября, 10:38
Главные новости
Квалификация ЧМ-2026. Португалия в гостях у Армении, Англия сыграет с Андоррой
529 минут назад
«ПСЖ» зол на сборную Франции из-за травмы Дембеле: клуб предупреждал о рисках. Вингер пройдет МРТ
13сегодня, 04:17
«Локомотив» взял Кубок Открытия, Алькарас и Синнер в финале US Open, победы Франции и Италии, Ву в «Спартаке», Генпрокуратура проверяет слова Клаудиньо и другие новости
1сегодня, 04:10
Помните «Ротор» с Нидергаусом? А «Факел» 90-х?
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Карпин спустит собак в раздевалке. В Катаре увидим другую сборную по скорости, самоотдаче, борьбе». Гришин о России
10сегодня, 03:20
Пименов за ужесточение лимита: «Главное только, чтобы никого искусственно не тащили – если наш игрок не отвечает футбольным требованиям, но находится в основе»
10сегодня, 03:00
«Хорватия была хуже соперника впервые за долгое время. Мы словно играли против команды из топ-5». Далич об 1:0 с Фарерами
3сегодня, 01:59
Сантуш не уволится из сборной Азербайджана после 0:5 от Исландии и 9 поражений в 11 матчах: «Почему я должен подавать в отставку? Покажите того, кто сам уходит. Легко винить тренера»
86вчера, 22:02
Знаете, кто не проиграл «Реалу» ни в одном матче?
вчера, 22:00Тесты и игры
«Если Сантуш сам не уйдет, примем меры. Такой трусливый футбол нам не нужен. Отношение тренера к азербайджанскому футболу и народу неверное». Генсек федерации о 9-м поражении в 11 играх
70вчера, 21:43
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеский матч. «Зенит» против «Сьона»
16 минут назад
Хавбек России U21 Чобанов: «У нас такие ребята в молодежке, что могли бы конкурировать с европейскими клубами и сборными. У нас хороший чемпионат»
750 минут назад
Александр Черников: «Меня задела история Денниса Родмана. Нравится его стиль жизни, одежды, агрессивная манера игры»
3сегодня, 04:45
Балахнин о Моуринью в РПЛ: «Его уже нельзя отнести к топ-тренерам. Докатился, что начал торговать: «Дайте мне 20 миллионов – и пойду хоть куда»
4сегодня, 04:31
Экс-опорник «Зенита» Краневиттер перешел в «Фатих Карагюмрюк» Лички свободным агентом
1сегодня, 03:52Фото
Миранчук о работе с Галактионовым: «Было недопонимание, когда он только пришел. Но в конце последнего сезона в «Локо» он как будто доверился и понял меня»
8сегодня, 03:37
«Мусиалу нельзя заменить в индивидуальном плане. Как и Месси». Маттеус о хавбеке Германии
4сегодня, 02:48
Ловчев о переходах Ву и Джику в «Спартак»: «Слежу за международным футболом, но этих людей не знаю. Дуарте ушел, хотя он чуть ли не лучший защитник был»
10сегодня, 02:33
Шабаров об 1:2 России U21 c Саудовской Аравией U23: «Родные стены нас сковали. Соперник выжал почти все из моментов, а мы свои не реализовали»
2сегодня, 02:18
Геркус об ужесточении лимита: «Некоторым придется продавать иностранцев по ценам ниже рыночных и наполнять заявку россиянами. Заработают скорее агенты, чем клубы»
4сегодня, 01:41