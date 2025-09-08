Мостовой ничего бы не отдал за кубок со «Спартаком»: «Жизнь дороже»
Александр Мостовой заявил, что ничего бы не отдал за трофей со «Спартаком».
Накануне Мостовой выиграл первый трофей в качестве тренера – «Союз чемпионов» под его руководством стал победителем Winline Уличного Футбола.
— Что бы вы отдали за кубок со «Спартаком»?
— Ух ты, елки-палки. Волосы не могу, зубы – тоже. Ноги и так все больные. Не знаю.
— Нужно самое сокровенное.
— Не-не-не.
— Ничего бы не отдали?
— Ничего. Жизнь дороже кубков. Думаю, когда-нибудь мы увидим, что «Спартак» что-нибудь выиграет.
— И Александра Мостового с короной?
— Уже видели много раз.
— Нет, с кубком в составе «Спартака».
— Ну увидят, увидят. Не увидят — ничего страшного. В футболе, как и в жизни, всякое бывает. Увидят как-нибудь, – сказал экс-футболист «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
