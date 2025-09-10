Пострадавший в драке со Смоловым об уголовном деле: «Я не подавал заявление и претензий к Федору у меня нет. Я вообще не в курсе – еще ничего не видел»
Пострадавший в драке со Смоловым предприниматель не имеет претензий к Федору.
Ранее сообщалось, что на бывшего форварда «Краснодара завели уголовное дело из-за драки в «Кофемании».
Инцидент произошел в мае. В этом же заведении на улице Никитской в Москве в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Утверждалось, что у пострадавшего в конфликте предпринимателя Андрея Попелухи диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы.
«Вообще не в курсе, что завели уголовное дело по ситуации со Смоловым. Я еще ничего не видел, ни с чем не ознакомился.
Я не подавал заявление в полицию и претензий к Федору Смолову у меня нет», – сказал Попелуха.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости