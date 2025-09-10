Радимов о Батракове: «Только благодаря ему «Локомотив» находится рядом с тройкой и может за что-то бороться. Алексей больше, чем полкоманды»
Владислав Радимов подчеркнул значимость Алексея Батракова для «Локомотива».
Полузащитник железнодорожников был признан WINLINE игроком июля-августа в чемпионате России. На счету Алексея 7 голов и 2 результативные передачи в 7 матчах Мир РПЛ.
«Только благодаря ему «Локомотив» находится рядом с тройкой и может за что-то бороться. Он больше, чем полкоманды – это точно.
С такой линией обороны я еще удивляюсь, как они борются за что-то сверхъестественное.
Батраков на второй год не то, что подтверждает уровень, а становится еще сильнее», – заявил экс-полузащитник сборной России, комментируя голосование.
