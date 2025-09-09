Батраков признан лучшим игроком «Локо» в июле-августе. У Алексея 9+2 в 10 матчах за клуб
Алексей Батраков признан лучшим игроком «Локомотива» в июле и августе.
Полузащитник одержал победу в голосовании болельщиков на звание BetBoom игрока месяца. На приз также претендовали Дмитрий Воробьев, Зелимхан Бакаев, Дмитрий Баринов, Александр Сильянов, Сесар Монтес и Александр Руденко.
В июле и августе Батраков провел 10 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, отметившись 9 голами и 2 результативными передачами. Его подробную статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
