  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Батраков признан лучшим игроком «Локо» в июле-августе. У Алексея 9+2 в 10 матчах за клуб
6

Батраков признан лучшим игроком «Локо» в июле-августе. У Алексея 9+2 в 10 матчах за клуб

Алексей Батраков признан лучшим игроком «Локомотива» в июле и августе.

Полузащитник одержал победу в голосовании болельщиков на звание BetBoom игрока месяца. На приз также претендовали Дмитрий Воробьев, Зелимхан Бакаев, Дмитрий Баринов, Александр Сильянов, Сесар Монтес и Александр Руденко.

В июле и августе Батраков провел 10 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, отметившись 9 голами и 2 результативными передачами. Его подробную статистику можно найти здесь.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?21355 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
logoАлексей Батраков
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
рейтинги
logoЗелимхан Бакаев
logoСесар Монтес
logoДмитрий Воробьев
logoАлександр Руденко 1999
logoДмитрий Баринов
logoАлександр Сильянов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Тедеско возглавил «Фенербахче» после Моуринью. Контракт с экс-тренером «Спартака» – на два года
166 минут назад
Хавбек «Валенсии» Лопес о матче с «Барсой»: «Невероятно, что за 5 дней до игры не ясно, где она состоится. Эту проблему давно должны были решить»
226 минут назад
Глушенков не расстроится, если не уедет в Европу: «Если получится – хорошо. Мечтаю выиграть РПЛ, закрыть гештальт»
528 минут назад
ЦСКА улучшил предложение по Сенону, переговоры с «Бокой» близки к завершению. «Олимпиакос» решил не подписывать вингера после отказа аргентинцев продать его за 7 млн долларов (TyC Sports)
952 минуты назад
Фетисов о матчах сборной России: «В чем их интерес, мы играем с второсортными командами, условно говоря. Чтобы понять наш уровень, надо выступать на крупных турнирах»
1658 минут назад
Мостовой о словах Плющенко про назначение в сборную: «Все правильно говорит. Кто у нас лучше в футбол играл? Кого только нет в футболе, почему тогда заслуженные люди не могут быть?»
53сегодня, 14:01
AI в медиа: как Спортс’’ применяет ML на практике – рассказываем в свежем выпуске подкаста «Коллеги, добрый день!»
сегодня, 14:00Подкасты
Квалификация ЧМ-2026. Англия в гостях у Сербии, Франция сыграет с Исландией, Португалия против Венгрии
16сегодня, 13:59
Отец Кокшарова о «Краснодаре»: «Хашиг поставил ультиматум – если не подпишем новый контракт, Саша будет по кругу бегать. Его назвали «предателем», реабилитацией никто не занимается»
101сегодня, 13:36
Глушенков о словах отца про «Зенит»: «Он говорит как болельщик, по сути – так и должно быть. Я об уходе не задумывался»
15сегодня, 13:23
Ко всем новостям
Последние новости
«В Китае живут как будто на 10 лет впереди всего мира, у них нет наличных, только QR-коды. Страна каждый день удивляла». Ароян о периоде в «Циндао Вест Кост»
410 минут назад
Отавио из «Аль-Насра» Роналду перешел в «Аль-Кадисию». Его купили за 60 млн евро у «Порту» в 2023-м
115 минут назадФото
Пономарев о Кисляке: «Нужно стать «волчарой», заматереть, только потом ехать в Европу. Чалов где-то в Греции болтается, а играл бы в ЦСКА – совершенствовался бы как форвард»
547 минут назад
Экс-вратарь «Валенсии» Доменек завершил карьеру в 34 года из-за проблем дочери со здоровьем: «Сейчас самый подходящий момент остановиться и позаботиться семье»
2сегодня, 14:08
Валерий Непомнящий: «Сборной России сейчас по зубам любая команда мира, включая европейских и южноамериканских грандов»
23сегодня, 14:08
Деменко о Карпине: «Скоро Валерий Георгиевич даст ответ критикам, «Динамо» начнет побеждать. Футболисты скоро привыкнут, что тренер уезжает в сборную»
9сегодня, 13:51
ЦСКА отдал Агапова в аренду «Акрону»
1сегодня, 13:42
Болгария и тренер Илиев расторгли контракт. У команды 5 поражений и ничья в 6 матчах в 2025-м
3сегодня, 13:35
15 лет «Ливерпуля» при американцах – как построили суперсистему?
1сегодня, 13:13
Защитник «Рубина» Рожков: «Я фанат Роналду, но лига Саудовской Аравии не впечатляет. Туда приезжают большие звезды, но футбол не тот, не та атмосфера»
2сегодня, 13:04