Батраков признан лучшим игроком июля-августа в РПЛ. Кисляк победил в народном голосовании

Алексей Батраков признан WINLINE игроком июля-августа в чемпионате России.

Полузащитник «Локомотива » выиграл в двух голосованиях экспертов, набрав 7 голосов из 10. На счету Алексея 7 голов и 2 результативные передачи в 7 матчах Мир РПЛ .

В народном голосовании победил Матвей Кисляк . Полузащитник ЦСКА провел 7 матчей чемпионата, в которых забил 2 гола и сделал 3 ассиста.