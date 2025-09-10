Батраков признан лучшим игроком июля-августа в РПЛ. Кисляк победил в народном голосовании
Алексей Батраков признан WINLINE игроком июля-августа в чемпионате России.
Полузащитник «Локомотива» выиграл в двух голосованиях экспертов, набрав 7 голосов из 10. На счету Алексея 7 голов и 2 результативные передачи в 7 матчах Мир РПЛ.
В народном голосовании победил Матвей Кисляк. Полузащитник ЦСКА провел 7 матчей чемпионата, в которых забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости