  • Месси с 8 голами впервые в карьере стал лучшим бомбардиром южноамериканской квалификации ЧМ
4

Месси с 8 голами впервые в карьере стал лучшим бомбардиром южноамериканской квалификации ЧМ

Лионель Месси впервые стал лучшим бомбардиром южноамериканской квалификации ЧМ.

38-летний нападающий сборной Аргентины забил 8 голов в отборе на чемпионат мира 2026 года.

8 мячей – сам низкий результат по голам в одном розыгрыше с 1996 года. Лучшие бомбардиры двух предыдущих южноамериканских квалификаций забивали по 10 раз.

С полной статистикой форварда «Интер Майами» можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер OptaJose
