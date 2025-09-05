Месси о карьере: «Не хочу, чтобы все заканчивалось, но понимаю, что этот момент приближается»

Лионель Месси хотел бы продолжать играть в футбол как можно дольше.

«Я не хочу, чтобы все это когда-либо заканчивалось, но я понимаю, что этот момент приближается.

Когда случится, тогда случится, а до тех пор я буду идти вперед шаг за шагом, проживать день за днем», – сказал форвард сборной Аргентины .