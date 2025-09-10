Раков выбыл на 3 недели. Форвард «Крыльев» получил травму на тренировке молодежной сборной («Мутко Против»)

Вадим Раков выбыл на три недели из-за повреждения.

По данным «Мутко Против», 20-летний футболист получил травму на тренировке молодежной сборной России.

Вадим не смог закончить тренировку перед вторым товарищеским матчем с Саудовской Аравией. На самой игре он остался в запасе.

В этом сезоне нападающий «Локомотива » выступает за «Крылья Советов » на правах аренды.

Раков забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи в 7 матчах Мир РПЛ .