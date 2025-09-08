Раков о слухах про лудоманию: «Какие-то недоброжелатели закинули новость. Тогда я был на слуху, возглавлял бомбардирскую гонку»

Вадим Раков опроверг слухи о том, что он страдает лудоманией.

– Когда только начался сезон, в интернете появились слухи, что ты увлекаешься ставками. Как ты реагировал?

– Прочитал данную новость, но не обратил на нее внимания. Сразу же выкинул ее из головы. Я продолжаю тренироваться и играть в футбол.

– Но это очень серьезное обвинение в адрес футболиста.

– На тот момент я был на слуху, возглавлял бомбардирскую гонку в РПЛ . Какие-то недоброжелатели решили закинуть новость.

Но считаю, что спортсмены должны быть готовы к этому, поэтому не обращал на это внимания, – рассказал нападающий «Крыльев Советов », арендованный у «Локомотива ».

После трех туров Мир РПЛ 20-летний игрок с 4 голами возглавлял гонку бомбардиров.

