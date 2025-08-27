  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мбаппе, Дембеле, Тюрамы, Меньян, Шерки и Олисе – в составе Франции на игры с Украиной и Исландией, Экитике – нет
39

Мбаппе, Дембеле, Тюрамы, Меньян, Шерки и Олисе – в составе Франции на игры с Украиной и Исландией, Экитике – нет

Дидье Дешам назвал состав сборной Франции на ближайшие матчи.

В рамках квалификации ЧМ-2026 французы 5 сентября в Польше сыграют с Украиной, а 9-го примут Исландию на «Парк-де-Пренс» в Париже.

Вратари: Люка Шевалье («ПСЖ»), Майк МеньянМилан»), Брис СамбаРенн»);

Защитники: Люка ДиньАстон Вилла»), Мало ГюстоЧелси»), Люка Эрнандес («ПСЖ»), Тео ЭрнандесАль-Хилаль»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»);

Полузащитники: Дезире Дуэ («ПСЖ»), Куадио Коне («Рома»), Адриен Рабьо («Марсель»), Орельен Тчуамени («Реал»), Кефрен Тюрам («Ювентус»);

Нападающие: Магн Аклиуш («Монако»), Брэдли Барколя, Усман Дембеле (оба – «ПСЖ»), Райан Шерки («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («Реал»), Майкл Олисе («Бавария»), Маркус Тюрам («Интер»).

Новичок «Ливерпуля» форвард Юго Экитике не включен в состав.

Аморима стоит уволить сейчас? После вылета от 4-й лиги4761 голос
ДаМанчестер Юнайтед
НетРубен Аморим
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт Федерации футбола Франции
logoСборная Франции по футболу
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoЛюка Динь
logoпремьер-лига Англия
logoБрис Самба
logoМало Гюсто
logoлига 1 Франция
logoсерия А Италия
logoАстон Вилла
logoИбраима Конате
logoАль-Хилаль
logoМайк Меньян
logoАрсенал
logoБавария
logoЛюка Шевалье
logoЖюль Кунде
logoЛа Лига
logoКвалификация ЧМ
logoбундеслига Германия
logoСборная Исландии по футболу
logoБарселона
logoРенн
logoПСЖ
logoМилан
logoЧелси
logoДидье Дешам
logoВильям Салиба
logoДайо Упамекано
logoТео Эрнандес
logoЛиверпуль
logoСборная Украины по футболу
logoЛюка Эрнандес
logoМаркус Тюрам
logoМанчестер Сити
logoИнтер
logoУсман Дембеле
logoДезире Дуэ
logoБрэдли Барколя
logoКилиан Мбаппе
logoРайан Шерки
logoКефрен Тюрам
logoАдриен Рабьо
logoМонако
logoРеал Мадрид
logoЮвентус
logoОрельен Тчуамени
logoМагн Аклиуш
logoМарсель
logoРома
logoМайкл Олисе
logoКуадио Коне
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Жиру не вернется в сборную Франции: «Некоторые уже говорили со мной об этом. Я сделал свою работу, молодые таланты должны написать собственную историю»
525 августа, 09:11
Коман перешел в «Аль-Наср» Роналду из «Баварии» за 35 млн евро с учетом бонусов
2815 августа, 19:50Фото
Главные новости
Тренер «Гримсби»: «Манчестер Юнайтед» – невероятная команда. У них невероятный тренер. Они на правильном пути – это видно»
2 минуты назад
Вратарь «Гримсби» Пим о победе: «Разозлен, ведь я болею за «МЮ». Но именно ради этого и играешь в футбол – просто блестяще»
114 минут назад
«МЮ» впервые вылетел из Кубка английской лиги от команды 4-го дивизиона. Команда Аморима проиграла «Гримсби»
326 минут назад
Кубок лиг. 1/2 финала. «Интер Майами» Месси играет с «Орландо Сити»
1сегодня, 00:30Live
Аморим о вылете от «Гримсби»: «Победила единственная команда, которая была на поле. Игроки «МЮ» сделали заявление, начав матч без всякой интенсивности, и ясно, что это за заявление»
100вчера, 22:14
«Ливерпуль» примет «Саутгемптон» в 3-м раунде Кубка лиги, «Сити» сыграет с «Хаддерсфилдом», «Арсенал» – с «Порт Вейл», «Челси» – с «Линкольн Сити», «Вилла» – с «Брентфордом»
10вчера, 21:54
У «МЮ» нет побед в этом сезоне: поражение от «Арсенала», вылет по пенальти от «Гримсби», ничья с «Фулхэмом»
39вчера, 21:41
«МЮ» вылетел во 2-м раунде Кубка лиги впервые с 2014 года. Манкунианцы не проходят дальше четвертьфинала после победы в 2023-м при тен Хаге
59вчера, 21:31
Пас Агуэро на 93:20 – кто отдал? Ответ – внутри игры
вчера, 21:30Тесты и игры
«МЮ» и «Гримсби» нанесли по 13 ударов в серии пенальти. Вратарь хозяев Пим реализовал 11-метровый и отбил удар Куньи, Мбемо попал в перекладину, Онана парировал удар Одуора
14вчера, 21:29
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» и «Челси» ведут продвинутые переговоры об аренде Джексона. Мюнхенцы возьмут на себя всю зарплату форварда
3сегодня, 00:55
«Сочи» о Морено: «Врачи не выявили серьезных проблем со здоровьем и подтвердили, что госпитализация не требуется. Тренер чувствует себя удовлетворительно»
сегодня, 00:45
Компани о победе в Кубке Германии: «Ваэн» может собой гордиться. «Бавария» показала неидеальную игру, недостаточно вести 2:0, нужно забить третий гол»
2сегодня, 00:15
Тебас о критике еврокомиссаром Микаллефом матчей за границей: «Действительно ли один матч из 380 – большая проблема? Фанаты не из Европы заслуживают хотя бы раз увидеть свою команду вживую»
7вчера, 22:07
Батчи о Сперцяне: «Мог бы заиграть в любой команде любого чемпионата из топ-5 Европы. Эдо уже доказал, что он особенный футболист»
5вчера, 22:02
Еврокомиссар Микаллеф: «Европейский футбол должен оставаться в Европе. Перенос соревнований за границу – не инновация, а предательство фанатов. Это первое серьезное испытание со времен Суперлиги»
1вчера, 21:46
«Милан» договорился с Нкунку. Клубу также интересны Влахович, Довбик, Джексон и Эмболо (Sky Sport)
4вчера, 21:46
Онана отразил удар Одуора в серии пенальти с «Гримсби». Вратарь «МЮ» перевел мяч в перекладину
19вчера, 21:12
Фермин сказал окружению, что хочет остаться в «Барселоне». «Челси» предложил за хавбека 58 млн евро и готов улучшить условия личного контракта (Diario Sport)
9вчера, 21:04
Себальос хочет вернуться в «Бетис» и сообщил об этом клубу. Севильянцы не готовы платить 10-12 млн евро за хавбека «Реала», приоритет – подписание Антони и оборонительного полузащитника (COPE)
5вчера, 21:03