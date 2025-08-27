Мбаппе, Дембеле, Тюрамы, Меньян, Шерки и Олисе – в составе Франции на игры с Украиной и Исландией, Экитике – нет
В рамках квалификации ЧМ-2026 французы 5 сентября в Польше сыграют с Украиной, а 9-го примут Исландию на «Парк-де-Пренс» в Париже.
Вратари: Люка Шевалье («ПСЖ»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ренн»);
Защитники: Люка Динь («Астон Вилла»), Мало Гюсто («Челси»), Люка Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Аль-Хилаль»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»);
Полузащитники: Дезире Дуэ («ПСЖ»), Куадио Коне («Рома»), Адриен Рабьо («Марсель»), Орельен Тчуамени («Реал»), Кефрен Тюрам («Ювентус»);
Нападающие: Магн Аклиуш («Монако»), Брэдли Барколя, Усман Дембеле (оба – «ПСЖ»), Райан Шерки («Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе («Реал»), Майкл Олисе («Бавария»), Маркус Тюрам («Интер»).
Новичок «Ливерпуля» форвард Юго Экитике не включен в состав.