  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Корнеев о Джику: «Наверняка усилит «Спартак». Опытный, мощный, неплохо играет на втором этаже»
Корнеев о Джику: «Наверняка усилит «Спартак». Опытный, мощный, неплохо играет на втором этаже»

Игорь Корнеев оценил переход Александра Джику в «Спартак».

Красно-белые подписали экс-защитника «Фенербахче» накануне.

«Это игрок достаточно опытный, мощный. Я бы не сказал, что супербыстрый, но это точно опытный защитник. Он наверняка усилит «Спартак». Несмотря на возраст. 

Он в хорошей форме, неплохо играет на втором этаже. Опыта у него достаточно. Я вот только не понимаю, почему нельзя взять топового защитника, которому 24 года. Джику ведь 31. Наверное, просто Кахигао (спортивный директор «Спартака» – Спортс”) его знает — поэтому», — сказал бывший футболист сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
