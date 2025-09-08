«Спартак» подписал контракт с Джику. Сообщалось, что «Фенербахче» расторг соглашение с защитником (Foot Mercato)
«Спартак» подписал контракт с Александром Джику.
Ранее стало известно, что «Фенербахче» и 31-летний защитник расторгли договор. Кроме того, сообщалось, что ганский футболист прилетал в Москву на подписание контракта.
По данным Foot Mercato, «Спартак» уже подписал соглашение с Джику.
За турецкий клуб защитник провел 75 матчей с июля 2023 года, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Его подробная статистика – здесь.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Foot Mercato
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости