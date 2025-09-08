«Спартак» подписал контракт с Джику. Сообщалось, что «Фенербахче» расторг соглашение с защитником (Foot Mercato)

«Спартак» подписал контракт с Александром Джику.

Ранее стало известно, что «Фенербахче » и 31-летний защитник расторгли договор. Кроме того, сообщалось , что ганский футболист прилетал в Москву на подписание контракта.

По данным Foot Mercato, «Спартак » уже подписал соглашение с Джику .

За турецкий клуб защитник провел 75 матчей с июля 2023 года, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Его подробная статистика – здесь .