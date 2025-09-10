Боливия сыграет в стыковых матчах за выход на ЧМ-2026. Сборная заняла 7-е место в отборе в Южной Америке

Сборная Боливии сыграет в стыковых матчах за выход на ЧМ-2026.

Такое право команда Оскара Вильегаса получила по итогам квалификации в Южной Америке, в которой она заняла 7-е место.

В стыках Боливия встретится с одной из сборных из другой конфедерации.

Сегодня в заключительном туре отбора Боливия обыграла Бразилию (1:0).

Таблица квалификации ЧМ-2026