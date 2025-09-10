  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дешам о 2:1 с Исландией: «Мбаппе – лидер, он в очень хорошей форме. Освистывание Рабьо неприемлемо – он игрок сборной Франции»
Дешам о 2:1 с Исландией: «Мбаппе – лидер, он в очень хорошей форме. Освистывание Рабьо неприемлемо – он игрок сборной Франции»

Дидье Дешам подвел итоги матча Франция – Исландия.

Сборная Франции победила Исландию (2:1) в Париже в матче квалификации ЧМ-2026, играя в меньшинстве с 69-й минуты после удаления Орельена Тчуамени.

О Мбаппе

«Он психологически устойчив и хорошо играет, прикладывает много усилий. Он эффективен, забил голы в обоих матчах на этом сборе.

Килиан – хороший лидер команды. У него есть свобода действий, он хорошо взаимодействует с Олисе. Мбаппе в очень хорошей форме».

О победе

«Мы столкнулись с командой, играющей очень плотно. Могли забить больше, и за единственную нашу ошибку нас наказали. Когда мы остались вдесятером, пришлось приложить больше усилий. У нас были моменты. Против такого плотного блока нужно быстрее передавать мяч другу другу».

Об освистывании Рабьо

«Это неприемлемо. Он игрок сборной Франции, он носит эту футболку. Когда он в своем клубе – это не мое дело, что там происходит (Рабьо подрался с одноклубником Джонатаном Роу в раздевалке «Марселя», после чего он был продан в «Милан» – Спортс’‘).

Адриен надежен, в последнем моменте он здорово сыграл в подкате. Ни один игрок не должен через это проходить. Это французская сборная, он француз, как и все остальные игроки», – сказал главный тренер сборной Франции Дешам в интервью TF1.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: RMC Sport
