Мбаппе забил 5 голов в 5 матчах сезона за «Реал» и Францию
Килиан Мбаппе забил за Францию во втором матче подряд.
Нападающий сравнял счет в игре с Исландией в квалификации ЧМ-2026 ударом с одиннадцатиметровой отметки. 5 сентября он поразил ворота Украины.
В этом сезоне Мбаппе принял участие в 5 матчах в составе «Реала» и национальной команды и забил в них 5 голов. Подробно со статистикой 26-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости