Мбаппе забил 5 голов в 5 матчах сезона за «Реал» и Францию

Килиан Мбаппе забил за Францию во втором матче подряд.

Нападающий сравнял счет в игре с Исландией в квалификации ЧМ-2026 ударом с одиннадцатиметровой отметки. 5 сентября он поразил ворота Украины.

В этом сезоне Мбаппе принял участие в 5 матчах в составе «Реала » и национальной команды и забил в них 5 голов. Подробно со статистикой 26-летнего форварда можно ознакомиться здесь .