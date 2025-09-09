0

Мбаппе забил 5 голов в 5 матчах сезона за «Реал» и Францию

Килиан Мбаппе забил за Францию во втором матче подряд.

Нападающий сравнял счет в игре с Исландией в квалификации ЧМ-2026 ударом с одиннадцатиметровой отметки. 5 сентября он поразил ворота Украины.

В этом сезоне Мбаппе принял участие в 5 матчах в составе «Реала» и национальной команды и забил в них 5 голов. Подробно со статистикой 26-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
