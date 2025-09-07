У Ямаля результативные действия в каждом из пяти матчей сезона – 2 гола и 5 ассистов. Сегодня – две голевых в игре с Турцией

Ламин Ямаль набирает очки в каждом матче текущего сезона.

Вингер сборной Испании ассистировал Феррану Торресу и Микелю Мерино в матче квалификации ЧМ-2026 против Турции (6:0, второй тайм).

На счету Ямаля 2 гола и 5 голевых передач в 5 играх сезона за «Барселону» и Испанию.

Подробная статистика 18-летнего игрока – здесь .