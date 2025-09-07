У Ямаля результативные действия в каждом из пяти матчей сезона – 2 гола и 5 ассистов. Сегодня – две голевых в игре с Турцией
Ламин Ямаль набирает очки в каждом матче текущего сезона.
Вингер сборной Испании ассистировал Феррану Торресу и Микелю Мерино в матче квалификации ЧМ-2026 против Турции (6:0, второй тайм).
На счету Ямаля 2 гола и 5 голевых передач в 5 играх сезона за «Барселону» и Испанию.
Подробная статистика 18-летнего игрока – здесь.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости