Де ла Фуэнте о шансах Педри на «Золотой мяч» в будущем: «Он лучший в мире на своей позиции. Футбол был несправедлив к испанцам, как в случае с Иньестой, Хави и Хаби Алонсо»
Луис де ла Фуэнте назвал Педри лучшим игроком в мире на своей позиции.
– Необъяснимо, что такой игрок, как Педри, не забил на последнем чемпионате Европы, настолько он хорош. Видите ли вы его в качестве будущего обладателя «Золотого мяча»?
– К сожалению, на протяжении истории футбол был несправедлив к испанцам, как в случае с Иньестой, Хави и Хаби Алонсо. Теперь у нас есть номинированы Ламин [Ямаль] и Фабиан [Руис], но Педри, Мерино, Субименди... все, кого вы можете себе представить, тоже должны быть номинированы.
Но Педри – лучший в мире на своей позиции, так оно и есть, – сказал главный тренер сборной Испании после матча с Турцией в квалификации ЧМ-2026 (6:0).
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости