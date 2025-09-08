Де ла Фуэнте о шансах Педри на «Золотой мяч» в будущем: «Он лучший в мире на своей позиции. Футбол был несправедлив к испанцам, как в случае с Иньестой, Хави и Хаби Алонсо»

Луис де ла Фуэнте назвал Педри лучшим игроком в мире на своей позиции.

– Необъяснимо, что такой игрок, как Педри, не забил на последнем чемпионате Европы, настолько он хорош. Видите ли вы его в качестве будущего обладателя «Золотого мяча»?

– К сожалению, на протяжении истории футбол был несправедлив к испанцам, как в случае с Иньестой , Хави и Хаби Алонсо . Теперь у нас есть номинированы Ламин [Ямаль] и Фабиан [Руис ], но Педри, Мерино, Субименди... все, кого вы можете себе представить, тоже должны быть номинированы.

Но Педри – лучший в мире на своей позиции, так оно и есть, – сказал главный тренер сборной Испании после матча с Турцией в квалификации ЧМ-2026 (6:0).