Холанд сделал первый хет-трик с ноября 2024 года – снова за Норвегию. В составе «Ман Сити» он не забивал 3+ мяча больше года
Эрлинг Холанд сделал первый хет-трик в 2025 году.
Форвард сборной Норвегии трижды поразил ворота Молдовы в квалификации ЧМ-2026.
В последний раз Холанду удавалось забить три мяча в одной игре 10 месяцев назад. 17 ноября 2024 года он в составе национальной команды поучаствовал в разгроме сборной Казахстана – 5:0.
Хет-триков за «Манчестер Сити» у Эрлинга не было с августа 2024-го.
Да, вышла бы
Нет, не вышла бы
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости