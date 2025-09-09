  • Спортс
  • Холанд сделал первый хет-трик с ноября 2024 года – снова за Норвегию. В составе «Ман Сити» он не забивал 3+ мяча больше года
Холанд сделал первый хет-трик с ноября 2024 года – снова за Норвегию. В составе «Ман Сити» он не забивал 3+ мяча больше года

Эрлинг Холанд сделал первый хет-трик в 2025 году.

Форвард сборной Норвегии трижды поразил ворота Молдовы в квалификации ЧМ-2026.

В последний раз Холанду удавалось забить три мяча в одной игре 10 месяцев назад. 17 ноября 2024 года он в составе национальной команды поучаствовал в разгроме сборной Казахстана – 5:0.

Хет-триков за «Манчестер Сити» у Эрлинга не было с августа 2024-го.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
