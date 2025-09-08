  • Спортс
  Эдегор об ударе Холанда о дверь автобуса: «Слышал, как она захлопнулась перед носом Эрлинга – звучало неприятно, но он в порядке. Никогда не видел ничего подобного»
2

Эдегор об ударе Холанда о дверь автобуса: «Слышал, как она захлопнулась перед носом Эрлинга – звучало неприятно, но он в порядке. Никогда не видел ничего подобного»

Мартин Эдегор высказался о травме Эрлинга Холанда после удара о дверь автобуса.

Нападающий «Манчестер Сити» ранее опубликовал селфи, на которых видно рассечение под нижней губой, и рассказал, что его ударила дверь автобуса. По словам Холанда, ему наложили три шва.

«Я не видел этого, но слышал, как захлопнулась дверь перед его носом. Это звучало не очень приятно, но, похоже, с ним все в порядке. Никогда не видел ничего подобного. Хорошо, что потом не стало хуже. Возможно, это было некрасиво, но, похоже, все хорошо», – сказал полузащитник сборной Норвегии и «Арсенала».

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен также прокомментировал травму Холанда.

«Я был в столовой и не видел этого. Мы должны просто порадоваться. Честно говоря, это могло плохо закончиться, но все обошлось. Ему наложили несколько швов и остановили кровотечение. Думаю, он также ходил к дантисту. Что касается матча, то беспокоиться не о чем», – сказал Сольбаккен.

Завтра сборная Норвегии примет команду Молдовы в рамках отбора на ЧМ-2026. Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

Холанд получил дверью багажника по лицу. 3 шва!

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
