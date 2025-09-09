  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сперцян забил 10-й гол за сборную Армении и идет 6-м в списке бомбардиров. У лидера Мхитаряна 32 мяча
2

Сперцян забил 10-й гол за сборную Армении и идет 6-м в списке бомбардиров. У лидера Мхитаряна 32 мяча

Эдуард Сперцян забил 10-й гол за сборную Армении.

25-летний полузащитник и капитан «Краснодара» реализовал пенальти в конце первого тайма в матче квалификации ЧМ-2026 против Ирландии (2:1).

Этот гол стал десятым в составе национальной сборной страны в 36 матчах. По этому показателю Эдуард занимает 6-е место.

Сперцяна опережают Артур Петросян (11 голов), Маркос Пиццелли (11), Геворг Газарян (14), Юра Мовсисян (14) и Генрих Мхитарян (32).

Подробная статистика выступлений хавбека – здесь.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?22738 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Transfermarkt
logoЭдуард Сперцян
logoАртур Петросян
logoКраснодар
logoГенрих Мхитарян
logoМаркос Пиццелли
logoсборная Армении по футболу
logoЮра Мовсисян
logoсборная Ирландии по футболу
рейтинги
logoКвалификация ЧМ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сперцян, Батраков, Кисляк, Даку, Раков – среди номинантов на приз лучшему игроку июля и августа в РПЛ
42вчера, 08:20
«Лидс» был готов заплатить 15 млн евро за Сперцяна и контактировал с ним за 1,5 часа до закрытия трансферного окна. Предложение «Краснодару» не сделали из-за нехватки времени («Чемпионат»)
366 сентября, 13:01
Мусаев о Сперцяне: «Рады, что он остается. Предложение было серьезное, но далеко переговоры не зашли»
231 августа, 19:09
Сперцян о поведении Челестини: «Есть тенденция по неуважению к «Краснодару». Все против нас, но мы не сдаемся. И в прошлом году так было: конкуренты, судьи»
12231 августа, 19:01
У Сперцяна 12 (4+8) очков в 7 матчах сезона РПЛ – больше всех. Хавбек «Краснодара» ассистировал Кордобе в игре с ЦСКА
431 августа, 16:09
Главные новости
Обляков о Москве: «Пробки не нравятся, бывает стою час-полтора. Стараюсь не выезжать, когда все перекрыто и город стоит»
6 минут назад
«Ливерпуль» выиграет АПЛ с вероятностью 28,9%, «Арсенал» – 18,8%, «Челси» – 16,2%, «МЮ» – 2,6% (CIES)
413 минут назад
Большой апдейт в «Невидимке»: переходите в телеграм, играйте в новый режим «Страйк» и боритесь за призы!
35 минут назадТесты и игры
Квалификация ЧМ-2026. Англия в гостях у Сербии, Франция сыграет с Исландией, Азербайджан поделил очки с Украиной
18435 минут назад
Иван Обляков: «Москва – лучший город в мире в плане логистики. Был в Париже, Барселоне, Милане, хочу в США на хоккей съездить»
65сегодня, 17:19
«Ливерпуль» не будет делать предложений по Гехи зимой и намерен подписать защитника бесплатно летом
26сегодня, 17:11
«Заболотный, Бакаев, Руденко могли бы скинуться и отблагодарить Артигу – он в них поверил, и они хорошо трудоустроились. Там порядка 150-200 тысяч евро». Селюк о долге «Химок» перед тренером
14сегодня, 17:09
Семенов про идею Хиддинка: «С Украиной маловероятно сыграть, это будет больше драка, чем футбол. Матч с США даст шаг вперед к возвращению, мы знаем, откуда Европа берет указания»
20сегодня, 16:53
«Барселона» примет «Валенсию» на «Эстади Йохан Кройфф» вместимостью 6 000 зрителей
38сегодня, 16:46
Шансы «Зенита» на титул – 36,2%, «Краснодара» – 24,3%, «Спартака» – 18,9%, «Динамо» – 14,6%, ЦСКА – 2,4% (CIES)
61сегодня, 16:33
Ко всем новостям
Последние новости
Гришин о Кисляке: «Какие 30 млн евро? Только наши клубы переплачивают за иностранцев. У нас уровень чемпионата не такой сильный, как раньше. Чалов, лучший бомбардир, уехал в Грецию – это смешно»
2 минуты назад
Сенников об ужесточении лимита: «Там ведь не сильное – будут более качественных легионеров привозить. Можно уравнять «Локо», «Зенит», «Спартак», но бюджеты «Балтики» и «Крыльев» останутся ниже»
15 минут назад
«Милан» и «Челси» договорились о трансфере Меньяна за 18 млн евро в начале лета. Аллегри попросил боссов «россонери» не продавать капитана
425 минут назад
Сборная Армении победила впервые в 2025 году – 2:1 Ирландию. Были 4 поражения и ничья
426 минут назад
Сербия – Англия. Кейн, Мадуэке, Райс и Влахович – в стартовых составах
332 минуты назад
Франция – Исландия. Мбаппе, Олисе, Барколя и Тчуамени играют
235 минут назад
Венгрия – Португалия. Роналду, Бруну, Бернарду, Витинья и Собослаи играют
236 минут назад
У Украины 1 победа в 5 последних матчах и 3 поражения. Сегодня – 1:1 с Азербайджаном
1136 минут назад
Товарищеские матчи. Австралия обыграла Новую Зеландию, Уэльс примет Канаду, США встретятся с Японией
237 минут назад
Азербайджан не побеждает с июня 2024-го – 9 поражений в 12 матчах. Команда сыграла вничью с Украиной в первой игре после увольнения Сантуша
440 минут назад