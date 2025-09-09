Сперцян забил 10-й гол за сборную Армении и идет 6-м в списке бомбардиров. У лидера Мхитаряна 32 мяча
Эдуард Сперцян забил 10-й гол за сборную Армении.
25-летний полузащитник и капитан «Краснодара» реализовал пенальти в конце первого тайма в матче квалификации ЧМ-2026 против Ирландии (2:1).
Этот гол стал десятым в составе национальной сборной страны в 36 матчах. По этому показателю Эдуард занимает 6-е место.
Сперцяна опережают Артур Петросян (11 голов), Маркос Пиццелли (11), Геворг Газарян (14), Юра Мовсисян (14) и Генрих Мхитарян (32).
Подробная статистика выступлений хавбека – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Transfermarkt
