Сперцян забил 10-й гол за сборную Армении и идет 6-м в списке бомбардиров. У лидера Мхитаряна 32 мяча

Эдуард Сперцян забил 10-й гол за сборную Армении.

25-летний полузащитник и капитан «Краснодара » реализовал пенальти в конце первого тайма в матче квалификации ЧМ-2026 против Ирландии (2:1).

Этот гол стал десятым в составе национальной сборной страны в 36 матчах. По этому показателю Эдуард занимает 6-е место.

Сперцяна опережают Артур Петросян (11 голов), Маркос Пиццелли (11), Геворг Газарян (14), Юра Мовсисян (14) и Генрих Мхитарян (32).

Подробная статистика выступлений хавбека – здесь .