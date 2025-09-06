«Лидс» был готов заплатить 15 млн евро за Сперцяна и контактировал с ним за 1,5 часа до закрытия трансферного окна. Предложение «Краснодару» не сделали из-за нехватки времени («Чемпионат»)

Эдуард Сперцян мог перейти в АПЛ.

По информации «Чемпионата», за полтора часа до закрытия трансферного окна «Лидс » связался с полузащитником «Краснодара » и его представителями.

Английский клуб был готов заплатить 15 миллионов евро за игрока, но, оценив дефицит времени, не стал делать предложение «быкам».

Не исключено, что «павлины» попытаются подписать 25-летнего футболиста зимой.

В текущем сезоне Мир РПЛ Сперцян провел 7 матчей, отличившись 4 голами и 8 ассистами. Его статистика – здесь .