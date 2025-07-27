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Агент Артиги: «Зимой Франк может возглавить клуб РПЛ, который будет бороться за чемпионство. С хорошо поставленной игрой, без «пум‑пум‑бам‑бам»

Агент Франка Артиги допустил, что он вновь возглавит клуб РПЛ.

В прошлом сезоне испанец тренировал «Химки», а ныне возглавляет ангольский «Петру Атлетику».

— Сложно говорить о будущем, футбол — такой непредсказуемый вид спорта, что за неделю все может поменяться. Возможно, Артига вернется в РПЛ уже зимой, это будет зависеть от выступления его команды в Лиге чемпионов CAF, в первую очередь он сосредоточен на этом и на том, чтобы делать команду чемпионом. После работы Артиги в «Химках» все футболисты ушли на повышение. Это говорит о том, что тренер проделал сумасшедшую работу. Игра команде была поставлена.

— О клубах РПЛ какого статуса будет идти речь?

— Приоритет будет отдан клубам, которые хотят бороться за чемпионство и завоевать трофей. Франк собирается всем все доказать. Богатый клуб Анголы его не просто так пригласил, понимают, что он топовый тренер. Они хотели даже дать контракт сроком больше, но Франк настоял на однолетнем контракте, потому что он хочет вернуться в Россию и доделать начатое — стать чемпионом.

При определенном сценарии уже этой зимой Артига подпишется в клуб РПЛ, который будет бороться за чемпионство. Он знает чемпионат России и будет бороться за чемпионство с хорошо поставленной игрой, которая нравится болельщикам, без «пум‑пум‑бам‑бам», — сказал Дмитрий Селюк.

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Кто-то другойПеп Гвардиола
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoФранк Артига
высшая лига Ангола
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Селюк
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