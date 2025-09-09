Форвард «Ман Сити» Мармуш получил травму колена и был заменен на 9-й минуте матча Буркина-Фасо – Египет

Нападающий «Манчестер Сити» Омар Мармуш получил травму колена в сборной.

26-летний форвард сборной Египта травмировался в самом начале матча квалификации ЧМ-2026 против Буркина-Фасо (0:0, первый тайм). Он вынужден был покинуть поле уже на 9-й минуте.

Мармуш получил повреждение колена, сообщает журналист Исмаэль Махмуд.

В этом сезоне Мармуш отдал 1 голевой пас в трех матчах АПЛ . Его подробная статистика – здесь .