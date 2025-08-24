Мармуш о Салахе: «Мы все знаем, насколько он хорош. Мо был лучшим в АПЛ в прошлом сезоне. У него столько сезонов на топ-уровне, что я не могу сосчитать»

Омар Мармуш высоко оценил выступления Мохамеда Салаха.

«Салах был лучшим игроком Премьер-лиги в прошлом сезоне. Он провел на самом высоком уровне уже столько сезонов, что я даже не могу сосчитать.

Мы все знаем, насколько он хорош», – сказал нападающий «Манчестер Сити » и сборной Египта .

Со статистикой 33-летнего полузащитника «Ливерпуля » можно ознакомиться здесь .