Мармуш о Гвардиоле: «Я очень рад работать с лучшим тренером в мире. Он подталкивает тебя выкладываться по полной, учиться у него – потрясающе»
Омар Мармуш высоко оценил тренерские качества Хосепа Гвардиолы.
«Это потрясающе – работать с лучшим тренером в мире и всегда стараться учиться у него, понимать, как он объясняет игру и тактику.
Он объясняет так, что это помогает понять игру и совершенствоваться. Его страсть, каждая тренировка, каждая игра – он просто подталкивает тебя выкладываться по полной.
Я очень рад работать под руководством лучшего тренера в мире. Надеюсь, я смогу совершенствоваться и многому научиться», – сказал нападающий «Манчестер Сити».
Полина Антохина
TNT Sports
