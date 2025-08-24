  • Спортс
Мармуш о Гвардиоле: «Я очень рад работать с лучшим тренером в мире. Он подталкивает тебя выкладываться по полной, учиться у него – потрясающе»

Омар Мармуш высоко оценил тренерские качества Хосепа Гвардиолы.

«Это потрясающе – работать с лучшим тренером в мире и всегда стараться учиться у него, понимать, как он объясняет игру и тактику.

Он объясняет так, что это помогает понять игру и совершенствоваться. Его страсть, каждая тренировка, каждая игра – он просто подталкивает тебя выкладываться по полной.

Я очень рад работать под руководством лучшего тренера в мире. Надеюсь, я смогу совершенствоваться и многому научиться», – сказал нападающий «Манчестер Сити».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: TNT Sports
