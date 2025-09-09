Глушенков о лени игроков «Зенита»: «Может, кажется, что кто-то в полноги работает, а это его максимум, больше выкладываться не может. Откуда вы знаете?»

Максим Глушенков ответил на упреки игроков «Зенита» в лени.

– Ты видишь в партнерах лень, недостаток мотивации?

– Не мне же судить.

– А кому? Я не на поле, не в раздевалке, меня нет на тренировках.

– Может, на камере кажется, что кто-то в полноги работает. А это на самом деле его максимум. И больше выкладываться не может. Откуда вы знаете?

– Скажи как есть.

– На тренировках – наверное, то же самое, что в играх, – сказал полузащитник «Зенита » Глушенков .