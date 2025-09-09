Глушенков о лени игроков «Зенита»: «Может, кажется, что кто-то в полноги работает, а это его максимум, больше выкладываться не может. Откуда вы знаете?»
Максим Глушенков ответил на упреки игроков «Зенита» в лени.
– Ты видишь в партнерах лень, недостаток мотивации?
– Не мне же судить.
– А кому? Я не на поле, не в раздевалке, меня нет на тренировках.
– Может, на камере кажется, что кто-то в полноги работает. А это на самом деле его максимум. И больше выкладываться не может. Откуда вы знаете?
– Скажи как есть.
– На тренировках – наверное, то же самое, что в играх, – сказал полузащитник «Зенита» Глушенков.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport24
