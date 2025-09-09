Глушенков о словах отца про «Зенит»: «Он говорит как болельщик, по сути – так и должно быть. Я об уходе не задумывался»
– В этом году ты задумывался об уходе из «Зенита»?
– Нет.
– Этот вариант вообще обсуждался?
– Нет.
– Писали про «Локомотив», «Крылья Советов».
– На заборе много чего пишут.
– Тебе предлагали уйти в «Црвену Звезду», намекали на то, что есть возможность уехать в Сербию?
– Нет.
– Твой отец говорил: «Если будут так рано менять – может быть, задумается об уходе».
– Я не задумывался.
– Не считаешь, что отец своими высказываниями тебя подставляет?
– Нет. А как он может подставлять?
– Словами про возможный уход, например. Еще он критиковал игру «Зенита» – не подходящую тебе, по его мнению.
– Высказывает свое мнение.
– В клубе тебя не просят: «Максим, скажи отцу, чтобы был сдержаннее»?
– Нет. Говорит он, по сути, как болельщик. Для них должно быть именно так.
– Твой родной человек, твое окружение оказывает давление…
– На кого? На меня?
– На клуб, тренерский штаб.
– А мне-то что? – сказал полузащитник «Зенита».