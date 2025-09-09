  • Спортс
11

Глушенков о словах отца про «Зенит»: «Он говорит как болельщик, по сути – так и должно быть. Я об уходе не задумывался»

Максим Глушенков заявил, что не видит проблемы в высказываниях отца о «Зените».

– В этом году ты задумывался об уходе из «Зенита»?

– Нет.

– Этот вариант вообще обсуждался?

– Нет.

– Писали про «Локомотив», «Крылья Советов».

– На заборе много чего пишут.

– Тебе предлагали уйти в «Црвену Звезду», намекали на то, что есть возможность уехать в Сербию?

– Нет.

– Твой отец говорил: «Если будут так рано менять – может быть, задумается об уходе».

– Я не задумывался.

– Не считаешь, что отец своими высказываниями тебя подставляет?

– Нет. А как он может подставлять?

– Словами про возможный уход, например. Еще он критиковал игру «Зенита» – не подходящую тебе, по его мнению.

– Высказывает свое мнение.

– В клубе тебя не просят: «Максим, скажи отцу, чтобы был сдержаннее»?

– Нет. Говорит он, по сути, как болельщик. Для них должно быть именно так.

– Твой родной человек, твое окружение оказывает давление…

– На кого? На меня?

– На клуб, тренерский штаб.

– А мне-то что? – сказал полузащитник «Зенита».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
