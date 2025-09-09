Глушенков не считает себя лидером: «Это не мое, наверное. Я тут при чем, я лидер раздевалки? У нас есть капитан»
Максим Глушенков не видит себя в роли лидера команды.
– Какими качествами должен обладать лидер?
– Его задача – подгонять команду. На поле от него должен идти подсказ – например, на какую-то перестройку. Ну и чтобы в раздевалке поддерживал, всегда находил нужные слова.
– Ты это делаешь?
– Что?
– То, что ты перечислил, то, что должен делать лидер.
– Я при чем тут? Я лидер раздевалки? У нас есть капитан.
– Это должен делать капитан?
– В большей степени. Наверное, это не мое, – сказал полузащитник «Зенита» и сборной России.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
