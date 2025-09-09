Глушенков не расстроится, если не уедет в Европу: «Если получится – хорошо. Мечтаю выиграть РПЛ, закрыть гештальт»
Максим Глушенков заявил, что не ставит себе цели уехать в европейский чемпионат.
– Ты ставишь себе ориентир: к такому-то году должен уехать в Европу?
– Нет.
– Расстроишься, если этого не случится?
– Ничего страшного. Если получится – хорошо.
– А без каких событий не будешь доволен своей карьерой? Стать лучшим бомбардиром РПЛ, сыграть на чемпионате мира или Евро.
– Нет такого.
– Какая у тебя мечта?
– Выиграть чемпионат России. Закрыть гештальт, – сказал полузащитник «Зенита».
