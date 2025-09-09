Максим Глушенков заявил, что не ставит себе цели уехать в европейский чемпионат.

– Ты ставишь себе ориентир: к такому-то году должен уехать в Европу?

– Нет.

– Расстроишься, если этого не случится?

– Ничего страшного. Если получится – хорошо.

– А без каких событий не будешь доволен своей карьерой? Стать лучшим бомбардиром РПЛ, сыграть на чемпионате мира или Евро.

– Нет такого.

– Какая у тебя мечта?

– Выиграть чемпионат России. Закрыть гештальт, – сказал полузащитник «Зенита ».