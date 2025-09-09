Максим Глушенков: «Не могу себя оценивать. Есть много диванных экспертов, которые это делают»

Максиму Глушенкову не важно мнение диванных экспертов .

– Ты был одним из лучших год назад, когда переходил в «Зенит». Сейчас это не так?

– Не могу себя оценивать. И зачем? Есть много диванных экспертов, которые это делают.

– Тебе их мнение важно?

– Нет.

– В принципе чье мнение имеет значение? Отца, тренерского штаба?

– Такие люди есть, но называть их не буду, – сказал полузащитник «Зенита ».

Глушенков смотрит только РПЛ: «Финал ЛЧ посмотрю, а так – не хочется, неинтересно. Лучше сериал какой-нибудь, «Метод» в этом году посмотрел, «Аутсорс» – пойдет»