Алексей Миранчук о форме 56-летнего Карпина: «Браво, Георгич. Пойди поищи человека, который так выглядит»
Алексей Миранчук выразил восхищение формой 56-летнего Валерия Карпина.
– Недавно Карпин приходил на подкаст к Федору Смолову, и они вместе пришли к выводу, что Карпин – «генетический монстр» в хорошем смысле слова. Что он в свои 56 лет находится в очень крутых кондициях. Согласен с такой характеристикой? И как оценишь форму Валерия Георгиевича?
– Да, согласен! Пойди поищи человека, который в 50 лет выглядит как Карпин! Тут ему нужно отдать должное.
Наверняка, он не только от нас требует следить за питанием, своей формой, но и сам тоже это делает.
Чудес все-таки не бывает, чтобы выглядеть хорошо, нужно что-то для этого делать. Поэтому браво, Георгич, – сказал полузащитник «Атланты» и сборной России Миранчук.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
